قمة سودانية قطرية تبحث المستجدات إقليمياً ودولياً

انعقدت في الدوحة، يوم الأربعاء، قمة سودانية قطرية جمعت رئيس الجمهورية عمر البشير، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن المباحثات جرت ظهر الأربعاء في الديوان الأميري بالدوحة، وتطرقت إلى مختلف التطورات في السودان.
وأكدت أن رئيس الجمهورية أطلع الأمير تميم، على مستجدات الأوضاع، والتحديات التي يواجهها السودان.
وطبقاً للوكالة الرسمية القطرية، فإن الأمير تميم أكد موقف دولة قطر الثابت في حرصها على وحدة السودان واستقراره، كما تناولا مستجدات عملية السلام في دارفور، وشكر الرئيس البشير جهود قطر في إرسائها.
وتناولت الجلسة أيضاً، بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
وحضر المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء القطريين.
وكان البشير وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين.
شبكة الشروق