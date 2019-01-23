“اليوناميد” تدعو عبدالواحد للنظر بجدية في فوائد السلام

دعا الممثل الخاص المشترك لليوناميد، جيريمايا مامابولو، حركة جيش تحرير السودان، برئاسة المتمرد عبدالواحد محمد نور، للنظر بجدية في الفوائد التي قد يجلبها السلام إلى دارفور ككل، ومنطقة جبل مرة بشكل خاص.
وأشاد مامابولو بحكومة السودان، على المستويين الفيدرالي والولائي، على تعاونها في تسهيل عملية انتقال اليوناميد من الفاشر إلى زالنجي.
وقال لدى مخاطبته حفل افتتاح المقر الجديد للبعثة، بحاضرة ولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء، إن الانتقال من الفاشر إلى زالنجي يمثل علامة بارزة مهمة للتنقل في دارفور بشكل عام، ولعملية يوناميد بشكل خاص، مشيراً إلى أن مقر البعثة الجديد الذي افتتح رسميا أمس، يدل على الديناميكيات الإيجابية في عملية السلام في دارفور، وهو مؤشر على زيادة الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أعرب والي وسط دارفور محمد أحمد جاد السيد، عن سعادته بنقل مقر البعثة إلى ولاية وسط دارفور، وجدد دعم حكومته للبعثة في تنفيذ مهامها، كما شكر يوناميد لمساهمتها في تنفيذ مشاريع خدمية، مثل إعادة تأهيل المدارس والطرق، لتأثيرها الإيجابي في الحياة اليومية للناس.
شبكة الشروق