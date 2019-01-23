الخرطوم تكمل ترتيباتها لمفاوضات فرقاء أفريقيا الوسطى الخميس

تنطلق بالخرطوم يوم الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين فرقاء أفريقيا الوسطى، فيما وصل الخرطوم يوم الأربعاء، عدد من الفصائل والحركات المسلحة بأفريقيا الوسطى، للمشاركة في المفاوضات التي أكملت وزارة الخارجية السودانية ترتيبات انطلاقتها برعاية الاتحاد الأفريقي.
وكشف مصدر مطلع بالخارجية السودانية عن مشاركة دولية من الأمم المتحدة وفرنسا وروسيا في المحادثات، مبيناً أن المفاوضات ستنطلق تمهيداً لتوقيع اتفاق مبدئي بين فرقاء أفريقيا الوسطى حول ملفات الترتيبات الأمنية والحكم وقسمة السلطة وإعادة الدمج والتسريح لقوات الفصائل المسلحة ودمجها في القوات المسلحة النظامية.
وأوضح المصدر أن جهود السودان تأتي في إطار استكمال وتنشيط مبادرة الاتحاد الأفريقي للسلام والمصالحة في أفريقيا الوسطى التي انطلقت في العام 2011، معرباً عن أمله في نجاح مفاوضات الخرطوم في تحقيق السلام والاستقرار في أفريقيا الوسطى.
شبكة الشروق