مدير مصنع ينفي الاتهامات بإعادة الزيوت الفاسدة للأسواق

نفى مدير مصنع مشهور لصناعة الزيوت تورطه في إعادة تعبئة الزيوت المنتهية الصلاحية وإعادتها للسوق مرة أخرى حسب الاتهامات التي وجهتها له نيابة حماية المستهلك، وقال الرجل بدرجة مهندس أمام قاضي محكمة حماية المستهلك بجنايات الخرطوم شمال، عصام الدين علي، إن المصنع لم يقم بإعادة تعبئة الزيوت الفاسدة موضحاً أن فريقاً من حماية المستهلك زارهم بالمصنع وقام بزيارة عدة مصانع لم تكن فيها زيوت منتهية الصلاحية، وقال للمحكمة بأنه أخطأ بعدم استئناف اتهامات النيابة، وقدم مستنداً للدفاع، وهو خاص بنتيجة معمل للزيوت، موضحاً للمحكمة بأن الصلاحية المقصودة في القانون هي صلاحية المنتجات المعروضة في السوق، وحسب المتحري أن الشاكي أبلغ من شرطة حماية المستهلك بتوفر معلومات من مصادر تفيد بنشاط المصنع في إعادة تعبئة زيوت طعام منتهية الصلاحية بتاريخ إنتاج جديد، وفور تلقي المعلومات تم تشكيل فريق للمتابعة وبموجب أمر تفتيش وحجز من النيابة، تمت مداهمة المصنع وعثر داخله على كميات من زيوت الطعام منتهية الصلاحية داخل المخازن مع زيوت جديدة في طريقها للشحن لتوزيعها على الاسواق، إضافة الى ضبط مواد خام منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن جوار صالة الإنتاج، وبموجب نتائج الفحص أصدرت الوحده الصحية بجبل أولياء أمراً بالحجز على المضبوطات وإغلاق المخازن دون أي تصرف بما في داخلها.
ولفت المتحري، وبعد اكتمال التحريات وجهت النيابة تهماً تحت المواد (10،11،12) من قانون الصحة العامة ولاية الخرطوم والماده (4) من ضوابط الأطعمة والمادة (31) من قانون المواصفات والمقاييس التي تتعلق بخداع المستهلك أو غشه من خلال الإعلان المضلل عن المنتجات أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع وإحالة الملف للمحكمة للفصل فيه.
صحيفة الصيحة.