حكومة السودان تعلن انحسار الإحتجاجات وسط دعوات للتظاهر في 17 موقع بالخرطوم يوم الخميس

اقرت الحكومة السودانية، بحق المواطنين في التظاهر السلمي وفقاً لما حدده الدستور، وسط دعوات لتجمع المهنيين السودانيين بالخروج في تظاهرات الخميس في 17 موقع بالخرطوم.
وقال وزير الاعلام بشارة ارو في تصريحات صحفية بالبرلمان يوم الاربعاء، ان الاحتجاجات التي اجتاحت عدد كبير من مدن البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي، انحسرت خلال الأيام الماضية بسسبب وعي الشباب ورفضهم استغلالهم سياسياً بواسطة جهات.
وأكد وزير الإعللام، على ان الإحتجاجات التي ستنجلي بزوال مسبباتها الاقتصادية، ونوه إلى أن الحكومة تتعاطى مع الازمة الحالية والتظاهرات سياسيا واقتصاديا.
واشار إلى ان الاحتاجات امراً طبيعياً وحق من حقوق الانسان كفله الدستور للمواطن وان واجب الدولة العمل من اجل المواطن واضاف: “هذا الكلام معترف به لكن هناك جهات دخلت وتريد تنفيذ اجندات سياسية عفى عليها الزمن وهذه الجهات برزت للسطح من خلال سياساتها”.
في السياق، دعا تجمع المهنيين السودانيين، الى الخروج في تظاهرات الخميس في 17 موقع بالعاصمة.
الخرطوم: باج نيوز