وزير الدفاع يلتقي برئيس أركان الجيش الأردني مباحثات عسكرية بين السودان والمملكة الأردنية بالخرطوم

استقبل الفريق أول ركن، عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع، بمكتبه صباح أمس الفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة. وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك وبحث سبل التضامن في مواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة، وأشاد السيد وزير الدفاع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطوراً مضطرداً في كافة المجالات، سيما مجالات التعاون العسكري.
وفي السياق، استقبل الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة، صباح أمس نظيره الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العربي الأردني، ووفده المرافق الذي وصل البلاد في زيارة تستغرق عدة أيام. وأجرى الجانبان مباحثات مشتركة تناولت عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير علاقات التعاون العسكري والإستراتيجي بحضور سفير المملكة بالخرطوم محمود فنخور الخزاعلة.
وفي تصريحات صحفية عقب جلسة المباحثات، وصف رئيس الأركان المشتركة، العلاقات بين السودان والمملكة الأردنية بالتأريخية والممتدة والمتميزة على المستويين السياسي والعسكري، والمتطورة في كافة المجالات في ظل مناخ وفرته الإرادة السياسية لقيادتي البلدين.. وأشار عبد المعروف إلى أهمية الزيارة وقال إنها جاءت في توقيت يشهد العديد من التحديات التي تجابه دول المنطقة مما يتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك، وأوضح سيادته أن المباحثات توصلت إلى إضافات كبيرة لآفاق التعاون الموجودة أصلاً بين البلدين والجيشين من شأنها تعزيز العمل المشترك والتعاون العسكري في مجال العمل الاستخباري وتبادل المعلومات والتدريب المشترك والتنسيق المستمر في مجال مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى الخدمات والاستثمار، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين في كافة المجالات واعدة بتقديم نموذج لتأسيس عمل عربي مشترك.
من جانبه، أكد الفريق الركن محمود فريحات، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العربي الأردني، أن زيارته للسودان تهدف إلى بحث أطر التعاون العسكري بين البلدين وتطويرها واستثمار جميع فرص التعاون، مشيراً إلى أن المباحثات المشتركة واللقاءات التي تمت بوزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة ركزت على عدة موضوعات في مجملها تسعى لتحقيق ذات الأهداف الرامية للخروج بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب في كافة المجالات.
صحيفة الصيحة.