الكاش يتسبَّب في ركود حاد في السلع بسوق بحري

يشهد سوق السلع الاستهلاكية ببحري ركوداً ملحوظاً واستقراراً في الأسعار بسبب ندرة الكاش وانتشار ظاهرة البيع بالكسر، رغم وفرة كافة أنواع البضائع.
وقال تاجر سلع استهلاكية بالسوق علي عبده ربه لـ(السوداني) أمس، إن السلع المستوردة أثَّرت على السلع المحلية بتراجع الأسعار، ولفت أن السكر المستورد (50) كيلو استقر في سعر (1,200) جنيه فيما استقر زيت الطيب (36) لتر في سعر (1,400) جنيه، أما زيت صباح عبوة (2) لتر بسعر (190) جنيهاً و(3) لتر بسعر(280) جنيهاً أما عبوة (4,5) لتر بسعر (400) جنيه فيما استقر سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو بكتات بسعر (400) جنيه أما سعر (1) كيلو (45) جنيهاً، مشيراً إلى أن حركة البيع تُقدَّر بنسبة (40%) لافتاً إلى أن دخول المنتجات المستوردة أسهم في تراجع بيع المنتجات المحلية.
وأضاف تاجر سلع ببحري محمد إدريس أن زيادة أسعار السلع الأخيرة أثَّرت على الأسواق بصورة عامة، فيما استقر كيس لبن كابو (2) كيلو وربع (600) جنيه واستقرت كرتونة صابون الغسيل وزن (160) جرام بسعر (240) جنيهاً أما سعر (1) جرام بالكسر بسعر (1,5) جنيه بدلاً عن جنيهين، مضيفاً أن كيلو العدس بسعر (35) جنيهاً للفلت أما سعر الشركات (80-70) جنيهاً للكيلو أما الأرز المصري (60) جنيهاً، وأشار لتراجع القوى الشرائية نتيجة أزمة الكاش والدفع الإلكتروني.
وأشار تاجر سلع بسوق بحري ناجي خالد إلى أن هنالك استقراراً في أسعار السكر المحلي وزن (50) كيلو بسعر (1,250) جنيهاً أما وزن (10) كيلو بسعر (300) جنيه فيما استقر سعر شاي الغزالتين عبوة (450) جرام بسعر (140) جنيهاً سعر الشركة أما سعر السوق (150) جنيهاً، كاشفاً عن تراجع أسعار الصوابين المنتجة محلياً بسبب دخول السلع المستوردة بالأسواق، وقال إن سعر صابون الاستحمام لوكس بسعر (1,750) جنيهاً للكرتونة والقطعة (20) جنيهاً أما صابون لايفبوي بسعر (1,200) جنيه أما سعر القطعة بسعر (20) جنيهاً فيما استقرت الصلصة في (50) جنيهاً للعلبة، وأشار لتراجع سعر صابون الاستحمام الجلاكسي السوداني إلى (20) جنيهاً للقطعة بدلاً عن (25) جنيهاً، ولفت إلى أن دخول المنتجات المستوردة انعكس على توقف بيع المنتجات المحلية، وأوضح أن أزمة الكاش والسيولة انعكست على تراجع القوى الشرائية من قبل التجار والمواطنين.
صحيفة السوداني.