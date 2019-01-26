المجلس القومي للأدوية يجيز (4527) مستحضراً طبياً

أجاز المجلس القومي للأدوية والسموم، تقرير الأداء للعام 2018 الذي شمل تسجيل 4527 مستحضراً طبياً تشمل 107 مستحضرات وطنية، و880 دواءً بشرياً، و90 دواءً بيطرياً، و370 مكملاً غذائياً ومنتجاً صحياً، و2436 جهازاً ومستلزماً طبياً، و751 مستحضر تجميل، واستخرج المجلس 3090 شهادة مستحضر وطني وأجنبي، وأدرج 776 مصنعاً أجنبياً، وأكد التقرير إنفاذ 1294 زيارة تفتيشية رقابية إشرافية بنسبة تنفيذ 219%، إلى جانب إنشاء 18 فرعاً للأمانة العامة للمجلس بالولايات. وأشار التقرير إلى تدشين مركز الاتصال 4545 لاستلام تقارير السلامة الدوائية، فضلاً عن تصميم 13 صندوقاً للسلامة الدوائية وتوزيعها على المستشفيات المستهدفة، والمشاركة في برنامج رفع كفاءة المعامل من منظمة الصحة العالمية، بتحليل عينتين بنجاح وتقديم 67 من الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للعملاء عبر نظام إلكتروني، ما يجعل المجلس من الرواد إقليمياً في هذا المجال بمراجعة وتنفيذ 23518 ملفاً ومعاملة.
صحيفة السوداني