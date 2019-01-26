البشير يوجه بمزيد من التعاون العسكري مع الأردن

التقى رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة ببيت الضيافة، رئيس هيئة الأركان الأردني، الفريق أول ركن محمود فرحات.
وقال الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن رئيس الجمهورية، وجه بالمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية غير المحدودة لتقديم نموذج للعمل المشترك للدول العربية. وأشار إلى أن المباحثات التي تمت بين البلدين كانت مثمرة وجادة وبناءة، وتم التوصل إلى تفاهمات وتوقيع المحضر.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، رغبة البلدين في تطوير آفاق التعاون في مجالات العمل الأمني والاستخباراتي والتدريب وحفظ السلام والتصنيع الحربي والتعاون الطبي والاستثمار والخدمات.
وأوضح عبدالمعروف أن التعقيدات التي تحيط بمنطقة البحر الأحمر تتطلب التعاون لتقديم نموذج لعمل عربي مشترك، وقال هناك مشروعات مشتركة بين الجانبين ستتم خلال المرحلة المقبلة، وهناك اهتمام أكبر بالتمارين والتدريب .
وقال فرحات في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن توجيهات الرئيس السوداني، المشير البشير، بتطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب، ستظهر إلى حيز الوجود.
سونا