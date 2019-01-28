مفاوضات سرية لإعادة “شهد المهندس” لقناة النيل الأزرق

يدير إعلامي معروف مؤخراً مفاوضات سرية ما بين إدارة قناة النيل الأزرق، والمذيعة “شهد المهندس” وذلك لإعادة الأخيرة للقناة عقب مغادرتها لها قبل ثلاث سنوات الى قناة (سودانية 24) .
ذلك الانتقال الذي وصفه العديد من النقاد بأنه جاء خصماً على نجومية “شهد” والتي تراجعت بشكل كبير، وإنها لم تستطع المحافظة على تلك النجومية التي اكتسبتها أثناء وجودها في قناة النيل الأزرق خلال الفترة الماضية .
وبحسب المتابعات فإن الإعلامي المعروف والذي كان يشغل منصباً مرموقاً بإحدى القنوات الكبيرة، طرح فكرة عودة “شهد المهندس” للقناة، ووجد المقترح قبولاً من بعض النافذين داخل النيل الأزرق، كما وجد ترحيباً من المذيعة نفسها والتي أكدت للإعلامي – بحسب المصادر –أن النيل الأزرق هي بيتها الأول .
بالمقابل لم تكشف المصادر عن تفاصيل الصفقة القادمة، وذلك للسرية الشديدة التي يدار بها ذلك الملف، لكن لم تستبعد المصادر أن تكون الصفقة (عادية جداً) وذلك من واقع المشهد الحالي، حيث تحتاج “شهد” للعودة للقناة من أجل إعادة ترميم نجوميتها، بينما تحتاج القناة لإطلالة “شهد” المختلفة والمميزة والتي منحتها التميز كثيراً .
جدير بالذكر أن “شهد المهندس” تعتبر إحدى المذيعات المتمكنات وصاحبات الحضور الطاغي على الشاشة، واستطاعت “شهد” سليلة الأسرة الإعلامية الشهيرة – تضع لنفسها بصمة واضحة في خارطة الإعلامي المرئي، وذلك من خلال البرامج والسهرات المميزة التي قامت بتقديمها على الشاشة النيل الأزرق في ثنائية رائعة مع زميلها “محمد عثمان” قبل أن يغادرا سوياً لسودانية 24 .
الخرطوم (كوش نيوز)