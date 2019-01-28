“التربية” تتهم لجنة المعلمين بالسعي لإفشال العام الدراسي

اتهمت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، لجنة المعلمين بالسعي إلى نسف استقرار العام الدراسي بمدارس العاصمة، من خلال الادعاءات التي تطلقها في المدارس.
وقللت من دعاوى الإضرابات والعصيان المدني بالمرافق الحكومية والتي تتناقلها بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار مدير عام التعليم عبد الله محمد نصر، لدى تفقده مركز الامتحان التجريبي، لعدد من مدارس محلية بحري أمس، إلى أن الزيارة هدفت إلى تقديم الشكر للمعلمين على وقفتهم إبان الأحداث الأخيرة مع الطلاب والتلاميذ، والعمل على تكملة المقررات والتعويض حتى يتمكن الطلاب من الجلوس للامتحان التجريبي والنهائي في وقته المحدد.
صحيفة السوداني