الجزيرة:اجراءات جنائية ضد المتلاعبين باسعار الخبز

وجه دكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من يتلاعب في أسعار بيع الخبز بالولاية ومراجعة المخابز العاملة والمتوقفة وفرض مزيد من الرقابة والإلتزام بأسعار الخبز المعلنة .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بأعضاء لجنة ضبط وتوزيع الدقيق بالولاية حيث اكد على أن حقوق المواطنين خط احمر لايمكن تجاوزه والتهاون فيه .
من جانبه أكد الدكتور منجد عباس وزير المالية والإقتصاد والقوي العاملة بالولاية إستقرار وتوفر الخبز بمدينة مدني بفضل الإجراءات وتحسن إنسياب الدقيق معلنا أن وارد الدقيق اليومي للولاية ما بين 8 – 9 ألاف جوال موضحا عن توقف 30 مخبزاً من ضمن 306 مخابز في الولاية .
وأكد الأستاذ الأمين محمد وداعة معتمد محلية مدني ان جهود غرفة المحلية والرقابة المجتمعية جعلت المحلية في وضع ممتاز ومستقر في الخبز ووفرت مخزونا من الدقيق بالافران مشيدا بأعضاء اللجنة وبجهود الوالي واهتمامه بمعاش الناس وحرصه علي إزالة كافة العوائق التي تعترض عمل اللجنة.
سونا