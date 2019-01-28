البشير يفتتح عدداً من المشروعات بكادوقلي

افتتح رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، في مستهل زيارته، يوم الإثنين، لولاية جنوب كردفان لتشريف ختام فعاليات عيد الشهيد القومى بكادوقلي، افتتح المجمع السكني لأسر الشهداء، ومشروع كهرباء كادوقلي، والمعمل المرجعي لكلية الطب بجامعة الدلنج.
وافتتح البشير المجمع السكني الإسلامي لصلاح ونسي ومركز التدريب المهني، وأكد خلال اللقاء الجماهيري الحاشد بمدينة كادوقلي، سعي الدولة لإكمال مشروعات السلام وتنفيذ المشروعات التنموية، وأضاف أن الجبال خيرها كثير وستنداح المشروعات لخدمة إنسان المنطقة.
وكان البشير أعلن خلال الحشد الجماهيري، تجديد وقف إطلاق النار بجنوب كردفان حتى يتحقق السلام، كما أعلن رعاية الدولة لكل مشروعات أسر الشهداء ومساعدتهم.
سونا