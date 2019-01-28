الوساطة تدفع بمقترحات حول ملف الترتيبات الأمنية والحكم لفرقاء أفريقيا الوسطى

قدم الإتحاد الأفريقي والوساطة السودانية مشروع ورقة للحكومة والفصائل المسلحة بأفريقيا الوسطى مع بعض الملاحق التفصيلية للتوقيع عليها، في وقت أكد فيه الوساطة السودانية جدية كافة الأطراف بأفريقيا الوسطى في تحقيق السلام ببلادهم.
وقال السفير عطا المنان بخيت رئيس الوساطة السودانية بالمفاوضات في تصريح لـ(smc) إن الورقة التي دفع بها الإتحاد الأفريقي للأطراف المتفاوضة شملت مقترحات حول ملف الترتيبات الأمنية ونظام الحكم وقسمة السلطة والثروة وإدماج الفصائل المسلحة في الجيش الحكومي، مبيناً أن الوساطة في إنتظار ردود الأطراف على الورقة التي قدمت لهم، متوقعاً إستلاف رد الأطراف خلال الساعات القادمة.
وأعلن بخيت جدية حكومة بانغي والفصائل المسلحة للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول الملفات والقضايا العالقة بينهم، مؤكداً أن الإتحاد الأفريقي والوساطة السودانية تعملان على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المفاوضة.
الخرطوم (smc)