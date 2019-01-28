القوات المسلحة: ملتزمون بالدفاع عن البلاد وحماية المكتسبات

جدد الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله نائب رئيس الأركان المشتركة؛ التزام القوات المسلحة بالدفاع عن البلاد وحماية مكتسبات الوطن والمواطنين، مشيرا إلى وعيها وإدراكها الكامل لدسائس الأعداء والأخطار التي تهدد السودان، مؤكدا التفافها حول قيادتها من أجل الأمن والاستقرار، وقال (لابد من التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل أشكال التآمر والاعتداء وبقائها حارسا أمينا وصماما لأمن هذا الوطن).
جاء ذلك لدى مخاطبته صباح الإثنين باستاد كلية الهندسة بجامعة كرري احتفال الجامعة بتخريج الدفعات (27، 28) في كلية التقنية والدفعة (5) تمريض والدفعة (4) محضري عمليات جراحية في كلية التمريض والتقنية الطبية بحضور نواب رؤساء أركان القوات الرئيسة للإدارة والتدريب وعدد من قادة القوات المسلحة؛ إلى جانب مدير جامعة كرري البروفيسور الأمين حسين محمد المهدي وعمداء الكليات ووسط جمع غفير من المواطنين وأسر الطلاب المتخرجين.
وأشاد سيادته بجامعة كرري وصرحها ، مشيرا في هذا الصدد لما ظلت تضطلع به الجامعة بكلياتها المختلفة من أدوار في توفير فرص التأهيل النوعي لمنسوبي القوات المسلحة ورفدها بالكوادر في مختلف التخصصات، وقال إن عطاءها تجاوز القوات المسلحة ليشمل كل قطاعات الدولة والمجتمع .
وحيا المتخرجين من منسوبي قوات الشرطة وجمهورية جيبوتي الشقيقة وتعهد سيادته بدعم ورعاية كافة أنشطة الجامعة وتوفير كل متطلباتها ودعم أنشطتها وهي تضطلع بأدوارها المتجددة والمتعاظمة .
ودعا الخريجين للتمسك بقيم الجندية الأصيلة وتقديم المثال في الانضباط والاحترافية والتميز والولاء لله ثم الوطن، مؤكدا أن الدفعات المتخرجة إضافة نوعية للكادر المطلوب في مختلف التخصصات الفنية بالقوات المسلحة.
تجدر الإشارة الى أن الدفعات المتخرجة شملت تخصصات الكهرباء، صيانة الطائرات، تقانة الدروع والآليات الثقيلة، هندسة الاتصالات، نظم المعلومات، المحاسبة، الهندسة المدنية والإنشاءات، التمريض ومحضري العمليات الجراحية.
الخرطوم 28-1-2019 (سونا)