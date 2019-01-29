النجمة المصرية “نورهان” تتعرض لمقلب في الخرطوم

وصلت الخرطوم نجمة السينما المصرية الشابة “نورهان” لتسجيل برنامج (ونسة مع نورهان)، والذي ستبثه قناة أنعام الفضائية يومياً في رمضان القادم .
ودخلت “نورهان” فور وصولها في تسجيل حلقات البرنامج وقالت النجمة الكبيرة: (إنها سعيدة بتواجدها في الخرطوم والإطلالة على الجمهور السوداني من خلال شاشة إنغام في رمضان، من خلال تقديم تجاربها في التقديم البرامجي التلفزيوني، حيث لم يسبق لها خوض مثل هذه التجربة) .
وأضافت أنها توقعت في بادي الأمر بعد إن تم الاتصال بها إن ذلك مقلب من مقالب الممثل رامز جلال، وإن برنامجه هذا الموسم سيتم تصويره في الخرطوم، وقد حذرتها أسرتها وأصدقاؤها من هذا المقلب، لكنها وصلت وجدت أن المقلب الحقيقي هو تقديمها لبرنامج تلفزيوني، تستضيف فيه نجوم الفن والرياضة والمجتمع في السودان .
مؤكدة ذلك أسعدها أكثر لحبها الشديد للشعب السوداني، ولحبها للأديب العالمي الراحل الطيب صالح، الذي تحب كل ما كتب من روايات، فضلاً عن إطلاعها على الشعر السوداني، وصداقاتها مع مجموعة من السودانيات المقيمات في القاهرة واللائي تعتبر هن من أفضل صديقاتها .
يذكر وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن برنامج (ونسة مع نورهان) من فكرة وسيناريو وإنتاج الزميل عبدالرحمن جبر، وإخراج جراهام بريمة، وهو يتكون من (26) حلقة تبث في رمضان بالإضافة الى حلقة خاصة تبث يوم العيد .
الخرطوم (كوش نيوز)