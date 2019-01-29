تقرير دولي: 56 مليون شخص بالعالم بحاجة للمساعدات الغذائية

صادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)
أعلنت الأمم المتحدة، أن 56 مليون شخص بحاجة عاجلة إلى المساعدات الغذائية في مناطق النزاع حول العالم، مشيرة أن نقص الغذاء زاد في 8 دول تشهد حروبًا ونزاعات.
جاء ذلك في تقرير مشترك، صدر الإثنين، عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وأوضح التقرير أن حوالي 56 مليون شخص في ثمانية من مناطق النزاع في العالم يحتاجون إلى مساعدات غذائية ومساعدات عيش عاجلة.
وأشار التقرير أن الحالة قد تفاقمت في أفغانستان، وإفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، واليمن خلال الجزء الآخير من 2018؛ بسبب الصراع، في حين شهدت الصومال وسوريا وحوض بحيرة تشاد، بعض التحسن بسبب تحسن اللأمن.
وشدد على أن الوضع بالأماكن الثمانية في العالم التي يوجد فيها أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم غذائي طارئ يظهر أن الصلة بين الصراع والجوع لا تزال قائمة ومستمرة.
كما بيّن أن العنف ضد العاملين بالمجال الإنساني في طريقه للازدياد، وأنه أحيانا يجبر المنظمات على تعليق العمليات الإنسانية، مشيرا أن عمال الإغاثة والمرافق بالبلدان الثمانية التي يشملها التقرير تعرضوا لهجمات خلال 2018.
ولفت التقرير أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، موضحًا أنه في النصف الثاني من 2018 كان بالكونغو الديمقراطية ثاني أعلى عدد (13 مليون) من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد نتيجة للنزاعات المسلحة.
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