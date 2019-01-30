الشرطة تضبط عملية تهريب دقيق مدعوم بالخرطوم

ضبطت شرطة محلية الخرطوم أكبر عملية لتهريب دقيق المخابز المدعوم، يقدر بـ(120) جوال زنة (50) كيلو جرام أثناء عملية تهريبه من مخبز في حي امتداد ناصر مربع (1) بإحدي سيارات النقل الكبيرة على هيئة ثلاجة.
ووقف معتمد محلية الخرطوم، الفريق محمد أحمد علي، رئيس لجنة أمن المحلية – يوم الأربعاء- على الضبطية بقسم شرطة امتداد ناصر، بحضور مدير شرطة المحلية اللواء علي محمد عثمان.
وكشف المعتمد في تصريح بثه المكتب الصحفي للشرطة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن اشتباه إحدى دوريات الطواف الليلي التابعة لدائرة الاختصاص بالقسم المعني في إحدى سيارات النقل أثناء توقفها أمام مخبز في المنطقة في تمام الساعة الرابعة إلا ثلثاً فجراً، وهي تقوم بتحميل جوالات من الدقيق بغرض التهريب.
الإجراءات المتعلقة
وأكد المعتمد أنه تم إلقاء القبض على سائق العربة وصاحب المخبز واثنين من المتهمين، وتم فتح بلاغ في مواجهتهم وتحويل البلاغ للأمن الاقتصادي لمتابعة الإجراءات المتعلقة حيال المتهمين.
وشدد المعتمد على ضرورة محاربة المتلاعبين بقوت الشعب المدعوم، والذي تقدر قيمته فقط من الجوالات المهربة موضوع البلاغ مبلغ (81.600) جنيه مدعومة مباشرة من الدولة.
وأشار إلى أن العملية تعتبر غير أخلاقية ولا تشبه الشعب السوداني وتندرج في محاربة المواطنين عبر قوتهم ليذهب عائده إلى جيوب ذوي النفوس الضعيفة.
ووجه المعتمد الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الأحياء باتخاذ المزيد من التحوطات الاحترازية ومراقبة المخابز وصرف الحصص المقررة لمجابهة ظاهرة تهريب دقيق المخابز بغرض الكسب الرخيص وافتعال الاحتقان وسط المواطنين بسبب ندرة الخبز.
شبكة الشروق
1 التعليقات
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2019/01/30 at 6:46 م (UTC 2) رابط التعليق
ما دفاع عن زول لكن هل العمل كده هو من الكيزان؟ الإجابة (لا) وكذلك الجازولين والذهب وغيره.. نحن شعب يؤذي نفسه ويؤذي بعضه ويبحث عن شماعة يعلق عليها وسخه ونصب يرجم فيه نفسه ووفر له الكيزان ذلك.