الحكومة: لا تهميش وإقصاء للعاملين بهيئة الموانئ

أكد وزير النقل والتنمية العمرانية، حاتم السر، حرص الدولة على حقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية، وقال “لا تشريد ولا تهميش ولا إقصاء للعاملين بالهيئة بسبب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات بواسطة الشركة الفلبينية للتشغيل”.
وعقد السر، يوم الثلاثاء، اجتماعاً، ضم اتحاد نقابات العمال بالولاية وقيادات العمل بالهيئة، بحضور والي ولاية البحر الأحمر، الهادي محمد علي، ووزير الدولة بوزارة النقل، ووكيل وزارة النقل، ووكيل وزارة المالية الاتحادية.
وأوضح خلال الاجتماع الاتفاقية بالوطنية التي تخدم مصلحة السودان في مجال النقل البحري والاستفادة من الخبرات العالمية لمواكبة التطور والتنافس العالمي في هذا المجال، وتمكن الاستفادة من الموارد البحرية في الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات اللوجستية لدول الجوار التي لا تمتلك مقومات النقل البحري.
ووصل السر ولاية البحر الأحمر صباح الثلاثاء، لشرح وتوضيح بنود الاتفاقية، عقب احتجاج عمال الموانئ عقب التوقيع على الاتفاق.
سونا