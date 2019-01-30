“تشريعي البحر الأحمر” يتخوف من تشريد عمال الميناء

عبر النواب بمجلس تشريعي البحر الأحمر عن تخوفهم من تشريد العاملين بهيئة الموانئ البحرية وإهدار موارد الدولة. واستمع المجلس إلى مسألة مستعجلة تقدم بها العضو الأمين بيض، حول عقد الامتياز لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات بواسطة الشركة الفلببينية لتشغيل موانئ الحاويات.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن المجلس أحال في جلسته، يوم الأربعاء، برئاسة عمر أوشيك، رئيس المجلس، المسألة المستعجلة إلى حكومة الولاية لتقديم تنوير مفصل حول هذا العقد، مشفوعاً بالمستندات الدالة.
وأجاز مجلس تشريعي الولاية بالإجماع، مشروع وقانون المصائد البحرية لسنة ٢٠٠٨م تعديل لسنة ٢٠١٩م، وقانون تنظيم حركة وأسعار المواد البترولية والغاز لعام ٢٠١٩م.
وأمن المجلس على ضرورة إدخال بعض التعديلات في قانون تنظيم حركة وأسعار المواد البترولية والغاز بصورته النهائية.
شبكة الشروق