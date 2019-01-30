ظهر الفنانان الكبيران كمال ترباس والمطربة الجماهيرية ندى القلعة في حفل غنائي وهما يؤديان الأغنية الشعبية المعروفة (مبروك عليك الليلة يا نعومة) على طريقة الدويتو بمصاحبة أوركسترا موسيقية حيث ظهر عليهما التناغم التام من حيث الأداء والصوت والحماسة.
وكان بارزاً للعيان انسجام المبدعين بصورة تؤكد على عمق العلاقة الفنية بينهما والترابط الحميم الذي يشير إلى تمتعهما بروح إنسانية عالية يختفى عنها التنافس السلبي الذي برز في الوسط الفني مؤخراً بين المبدعين .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: دويتو (مبروك عليك الليلة يا نعومة) يبرز صورة مبهرة للانسجام بين ترباس وندى القلعة