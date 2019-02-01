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2019/02/01

2019/02/01


وزير الخارجية يوقع على تعديل لائحة الجوازات الدبلوماسية



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وقع وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد على تعديل لائحة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة للعام 2019،

وسط حضور وكيل وزارة الخارجية ومدير الإدارة العامة للمراسم والتشريفات وأعضاء اللجنة الفنية، وقدم أعضاء اللجنة عقب التوقيع تنويراً حول سير العمل في تطوير مميزات الجواز الدبلوماسي والجوازات التي تصدرها وزارة الخارجية والمميزات التأمينية والتقنية التي سيتم تفعيلها في الجوازات التي ستصدرها الوزارة مستقبلاً بالتنسيق مع الشركاء المحليين ليكون الجواز بمواصفات عالمية وتصنيع سوداني مستقل مائة بالمائة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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