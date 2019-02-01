البشير: (الشباب رأس مالنا وسيفنا البنهز بيهو)

قطع الرئيس البشير بأن تغيير الحكومة والرئيس لا يتم بـ(الواتساب والفيس بوك) وإنما يتم عبر صناديق الانتخابات، وقال خلال مخاطبته لقاء النصرة والتأييد باستاد البشير الأولمبي بكسلا حسب صحيفة آخر لحظة أمس،
(الناس قبل أيام كانت تتكلم بأن الحكومة انتهت خلاص (قيم أوفر) وأضاف (أنا بقول ليهم لا.. الحكومة ما انتهت). وأكد أن أهل السودان (الغبش والسمر) هم من يحددون من الرئيس ومن يحكم السودان. وأعلن عن إجرائهم حواراً مع الشباب والجلوس معهم والاهتمام بهم ورعايتهم، وقال الشباب (رصيدنا ورأس مالنا وسيفنا البنهز بيهو) لأنهم جزء من الحاضر وكل المستقبل، ووجه كل المسؤولين في الدولة بالجلوس مع الشباب ومحاورتهم والاستماع لقضاياهم.
الخرطوم (كوش نيوز)
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