“بكري” يوجِّه بالتحضير المبكر لموسم الحصاد بالشمالية منذ 12 ساعة 0 14

وجّه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” بالتحضير والاستعداد المبكر وتوفير المعدات والآليات لعمليات الحصاد للموسم الشتوي بالولاية الشمالية.كما وجّه النائب الأول لرئيس الجمهورية لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، أمس، والي الشمالية “ياسر يوسف” بضرورة استنفار الفعاليات السياسية والمجتمعية لتعزيز الأمن والاستقرار بالولاية.
وأوضح الوالي أن النائب الأول وجّه بإدارة حوار مع الشباب بالولاية للتعرف على قضاياهم والعمل على معالجتها، ومراجعة سياسات تمويل مشاريع الشباب مع المصارف لتعزيز دورهم ومساهمتهم في عملية الإنتاج. وأضاف الوالي إنه أطلع النائب الأول على الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية وما تنعم به من أمن واستقرار في المجالات المختلفة.
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