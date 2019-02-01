مجلس الوزراء يجيز خطة تشغيل الشباب 2019م

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، أمس (الخميس)، برئاسة رئيس المجلس “معتز موسى” خطة تشغيل الشباب للعام 2019م.وقال وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية “بحر إدريس أبو قردة” في تصريحات صحفية إن الخطة التي أجازها مجلس الوزراء، أمس، أتت في إطار إستراتيجية وزارة العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية، وبناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء إبان زيارته للوزارة مطلع هذا الشهر الذي قضى بضرورة تشغيل الشباب بشكل واسع على مستوى المركز والولايات.
وأوضح “بحر” أنه تم إعداد الخطة بمشاركة جهات مختلفة شملت الجهاز القومي لتشغيل الشباب، ووزارتي الزراعة، والضمان والتنمية الاجتماعية، وبعض منظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى إتاحة هذه الخطة تشغيل أكثر من (160) ألف شاب وشابة خلال هذا العام، لافتاً إلى متابعة لجنة تنسيقية عليا لهذه الخطة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وينوب عنه وزير العمل ومحافظ البنك المركزي والجهات ذات الصلة كافة.
ولفت وزير العمل إلى أنه ستكون هناك متابعة ميدانية وتقييم لهذا العمل ربع السنوي للتأكد من أن المشروع يمضي وفق ما خطط له، وأضاف إن هناك العديد من الإجراءات ستتخذ في المرحلة المقبلة حتى يكون المشروع سالكاً وسيتم هذا الأمر بكل شفافية وعدالة.
من جهته، قال الأمين العام للجهاز القومي لتشغيل الخريجين “بخيت الهادي” إن الجهاز لديه أكثر من (50%) من هذه الخطة التي أجيزت أمس بمجلس الوزراء و(180) ألفاً للتشغيل و(137) ألفاً استهداف عام بما فيه التدريب.
وأضاف إن الجهاز القومي يقدم خدمات التدريب والتمويل عن طريق محفظة تأمين مشروعات الخريجين، وقال إن العام الماضي كان فيه كثير من الإشكالات وقفت أمام الخريجين، وناقشت هذه الجلسة قضية الضمانات بحيث أصبحت وثيقة تأمين المشروعات من شركات التأمين التي أصبحت الضامن وتعالج هذه المشكلة التي يعاني منها الخريجون وما عادت الآن قضية الضامن تمثل عائقاً لهم.
وأشار “بخيت” إلى أن كل الخريجين ومشروعاتهم ستكون مؤمنة عن طريق شركة شيكان وبقية شركات التأمين، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعت بين شركة التأمين ومحفظة تمويل الخريجين وبقية شركات التأمين للمشروعات الفردية والجماعية. وقال إن هذه الضمانات ستغطي كثيراً من الولايات عبر أفرع شركات التأمين وستشكل إضافة حقيقية للعدد الأكبر من الشباب الموجودين بالولايات
المجهر