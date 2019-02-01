“سي آي أيه”: السودان ملتزم بتحسين العلاقات مع واشنطن

ذكر تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية حول تقييم المخاطر عبر العالم، أن السودان يستمر في الانخراط لتحسين العلاقات مع واشنطن، في الوقت الذي يعزز علاقاته مع شركائه الآخرين.ويقول تقرير “تقييم الخطر العالمي” الصادر عن مدير مكتب رئيس الاستخبارات الأمريكي (CIA)، في 29 من يناير الجاري، الذي رصده (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أنه “على الرغم من أن الحكومة السودانية تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة مع ذلك ملتزمة بمواصلة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تريد شطب اسمها من قائمة الإرهاب”.وأشار التقرير كذلك أن السودان “عزز علاقاته مع الشركاء الآخرين بما في ذلك روسيا وتركيا، في إطار جهود لتنويع علاقاته لتحسين أوضاعه الاقتصادية”.ويشار إلى إلى أن تقرير “تقييم الخطر العالمي” يصدر سنوياً ويغطي دول العالم كافة من حيث التهديدات.
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