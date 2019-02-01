الاتحاد السوداني يهنئ قطر بالتتويج القاري

تقدم الاتحاد السوداني لكرة القدم بالتهنئة الحارة إلى منتخب قطر الشقيق بمناسبة تتويجه بكأس نهائي أمم آسيا، لأول مرة في تاريخه اليوم الجمعة على حساب المنتخب الياباني في مونديال الامارات، وكان الاتحاد السوداني قد بعث برسالة إلى رئيس الاتحاد القطري سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، عقب الترقي إلى النهائي لأول مرة في التاريخ، وأكد البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم انهم يرتبون لزيارة السفارة القطرية في السودان خلال (48) ساعة برئاسة عدد من قيادات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، من أجل تقديم التهئنة بالتتويج القاري لمنتخب قطر، متمنين المزيد من التوفيق والنجاحات للعنابي، والذي سجل انتصارات كبيرة في مونديال 2019م لأمم آسيا بالامارات.. وذلك في إطار مايجمع البلدين الشقيقين، والاتحاد السوداني لكرة القدم بنظيره القطري من علائق طيبة وإرتباط أزلي، وود عميق، وسعي حثيث لمواصلة تقوية الرباط في المستقبل.
الخرطوم (كوش نيوز)