قيادات شبابية تُرحّب بمبادرة مدير جهاز الأمن للحوار

أعلنت قيادات شبابية ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله لقيادة حوار مع الشباب بمختلف توجهاتهم وآرائهم، مؤكدة أن الدعوة ستحظى بالقبول والرضا والتفاعل من قطاع الشباب بجميع مكوناته وألوانه السياسية والمجتمعية.
وقال القيادي بهيئة الشباب المجتمعية محمد عبد الله، في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” أمس، إن مبادرة مدير الأمن قادرة على معالجة قضايا الشباب، مبيناً أن المبادرة تحتاج إلى حراك فعال من خلال طرحها لجميع الشباب دون استثناء.
وفي السياق، أكد أمين الشباب بحركة العدل والمساواة بقيادة دبجو، الطيب خميس، إن المبادرة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لحل قضايا الشباب، كاشفاً عن محاولات من جهات خارجية لاستقطاب فئة الشباب وإدخال أفكار سالبة على المجتمع السوداني.
فيما أكد أمين الشباب بالمؤتمر الوطني، النعمان عبد الحليم ترحيبهم بالمبادرة، مبيناً أنهم على استعداد كامل لحوار يعبر عن الآمال المعقودة على فئة الشباب، داعياً إلى استثمار طاقات وقدرات الشباب وحسن إعدادهم بالعلم والمعرفة والرعاية الكاملة
صحيفة الصيحة