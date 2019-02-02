كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > شؤون الخدمة تحمل الوحدات الحكومية مسؤولية تأخر زيادة المرتبات
الأقسام :

سياسية

2019/02/02

2019/02/02


شؤون الخدمة تحمل الوحدات الحكومية مسؤولية تأخر زيادة المرتبات



شارك الموضوع :

حمل مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية، أحمد علي عبد الرحمن، الوحدات الحكومية مسؤولية تأخر صرف زيادة المرتبات للعاملين في شهر يناير، ونوه إلى أن عدداً من المؤسسات لم تسارع لإرسال كشوفاتها للمصادقة عليها، بينما سلمت (70) وحدة حكومية فقط الكشوفات الخاصة بها، وقال عبد الرحمن لـ(سونا) إن الديوان شرع في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالزيادة من أول يناير، بجانب تخصيص غرفة خاصة بها تعمل على مدار (12) ساعة في اليوم، وأكد أن أية وحدة لم تكمل إجراءات التصديقات لا يمكن لمنسوبيها أن يتحصلوا على علاوة يناير.

صحيفة اخر لحظة.

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.