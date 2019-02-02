كسلا تنفذ قرار فتح الحدود مع ارتريا

قررت لجنة امن ولاية كسلا في اجتماعها اليوم برئاسة والي الولاية الاستاذ ادم جماع ادم البدء الفوري في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير القاضي بفتح الحدود البرية بين السودان واريتريا اعتبارا من غد الاحد الثالث من فبراير الحالي والذي كان قد اعلنه الرئيس خلال زيارته للولاية الخميس الماضي وقال اللواء شرطة يس محمد حسن مدير شرطة ولاية كسلا مقرر لجنة الامن ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الي جانب قرار فتح الحدود ووقف علي الاسباب الحقيقية لحرائق المحاصيل الزراعية بمحلية حلفا الجديدة التي سوف تجدد الحلول اللازمة لايقافها مشيرا الي ان اللجنة استمعت ايضا الي عدد من الاراء باهتمام بالغ الي جانب استعراضها لعدد من التقارير الامنية الخاصة بالاوضاع الامنية بالولاية عموما مؤكدا ان الولاية تعيش في امن واستقرار واضاف مقرر لجنة الامن ” ان اللجنة قررت ان تباشر جميع المدارس بالولاية في المرحلتين الاساس والثانوي الدراسة اعتبارا من الغد “وحول ملابسات وفاة احد المواطنين بحراسات جهاز الامن والمخابرات الوطني اوضح مدير الشرطة ان الشخص المعني كان قيد اجراءات التحقيق ضمن مجموعة اخرين تم التحفظ عليهم بالحراسة وشعر باعراض مرض حاد تم تحويله الي مستشفي كسلا التعليمي وبعد الكشف الطبي الاولي افاد الطبيب المختص ان المذكور فارق الحياة وتم تحويل الجثمان الي مشرحة القضارف لمعرفة اسباب الوفاة حيث تم اجراء الفحص الطبي اللازم له واطلاع ذويه علي الجثمان داخل المشرحة للتاكد من عدم وجود اية اثار لايادي خارجية تدخلت لضربه او أي شي اخر يخطر علي بال الناس وقال مدير الشرطة ان ذوي المتوفي تاكدوا ان الوفاة كانت قضاء وقدرا وتم استلام الجثمان بواسطة الاسرة ومواراته الثري .
سونا.