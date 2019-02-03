الدولب تدعو لسد فجوة التعليم بمناطق الهشاشة

دعت وزيرة التربية والتعليم الاستاذة مشاعر الدولب المنظمات الوطنية العاملة في مجال التعليم خاصة التركيز في المناطق التي تعاني من الهشاشة في التعليم.
وشددت خلال مخاطبتها مساء اليوم اجتماع مجلس الأمناء السنوي التاسع لمؤسسة الفجر الخيرية علي أهمية الشراكة بين المنظمات والوزارة لسد الفجوة في مجال التعليم في بعض المناطق.
وامتدحت الدولب الجهود التي بذلتها مؤسسة الفجر الخيرية في مجال التعليم والصحة وتوفير المياه والأسر المنتجة متوقعة أن تكون للمؤسسة باع طويل في مجال التعليم في خطتها للعام 2019م .
وثمن رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الفجر الخيرية الاستاذ احمد محمد ادم الجهود التي بذلها المجلس في دعم المؤسسة مشيدا بالدعم الذي وفره الداعمون في تنفيذ هذه المشروعات خلال الأعوام الماضية.
وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستاذ بكري محمد عبد الله تقرير أداء العام 2018م تناول فيه المشروعات التي نفذتها المؤسسة في مجال الصحة والتعليم والأسر المنتجة وكفالة اليتامي والطلاب الوافدين .
وأكد أن المؤسسة تقوم بكفالة 1707 أيتام وان المشاريع للأسر المنتجة بلغت 37409 مشاريع بجانب إدارة 7 مدارس وتتكفل بمرتبات 94 معلما ويدرس بها 2273 تلميذا ورعاية 1669 من الطلاب الوافدين مؤكدا أن المؤسسة تعمل في 14 ولاية من ولايات السودان ونفذت 114 مشروع تنمية عمرانية وجار العمل في 75 مشروعا .
وأجاز مجلس الأمناء تقرير الأداء للعام 2018م وخطة المنظمة للعام 2019م وما تتضمنها من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف الولايات.
سونا