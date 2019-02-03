ملتقى بالبرلمان لحل قضايا العاملين بالميناء الجنوبي

كشفت لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان عن عقد اللجنة ملتقى لبحث قضية العاملين بالميناء الجنوبي بهيئة الموانئ البحرية بمشاركة كل الوزراء المختصين بغرض تقديم حلول والتزامات تجاه العاملين بالميناء.
وأوضح “محمد أحمد الشايب” رئيس اللجنة ،للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الملتقى الذي سيعقد خلال شهر فبراير الجاري يأتي بمشاركة (35) جهة ومؤسسة ذات صلة بغرض حفظ حقوق العاملين وتوفير سبل كسب العيش لهم، مبيناً أن اللجنة اتفقت مع وزارة النقل على أن قضايا العاملين ينبغي مناقشتها مع كل الأطراف ذات الصلة.
وقال “الشايب” إن المجلس الوطني أجاز المواد (9،10،11،16) من قانون هيئة الموانئ البحرية التي تنص على حفظ حقوق العاملين وعدم تشريدهم إلى جانب حفظ كافة الحقوق حتى لا يضار أحد.
صحيفة المجهر السياسي