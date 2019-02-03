تعزيز التعاون بين الجزيرة والبحر الأحمر

رحب د. محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة بوفد ولاية البحر الأحمر الزائر لولاية الجزيرة هذه الأيام برئاسة الأستاذ جعفر عبد المجيد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية البحر الأحمر.
وأعلن أيلا في تصريح لـ(سونا) أن زيارة الوفد تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الولايتين في مجالات الصحة والتعليم وإدارة السلع الإستراتيجية ودفع جهود الدوله تجاه التحول الإلكتروني في التحصيل والسداد وذلك لتحقيق مسئولية الولايات في ترسيخ تجربة الحكم الاتحادي.
من جانبه عبر وزير مالية البحر الأحمر في تصريح لـ(سونا) عن فخره وإعزازه بالنهضة الكبيرة التي شهدتها ولاية الجزيرة في مختلف المجالات خاصة في إدارة المال والاقتصاد وإدارة الأزمات في سلعتي الدقيق والوقود.
وقطع باستمرار التعاون بين الولايتين في الاهتمام بمعاش الناس والاستفادة من الخبرات التراكمية لولاية الجزيرة في القطاع الزراعي بالتركيز على زراعة المحصولات البستانية.
سونا.