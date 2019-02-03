المكتب القيادي لـ”الوطني” يوجه بمراجعة قانون النظام العام

وجه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة رئيس الجمهورية الحزب عمر البشير بمراجعة قانون النظام العام وإجراء المعالجات المطلوبة في إطار الخدمة الوطنية حتى تسهل على الشباب كسب الزمن والالتحاق بالأعمال المطلوبة.
وقال مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادي الذي انفض في ساعة متأخرة من ليل أمس؛ قال إن الاجتماع ناقش استراتيجية الشباب للفترة من 2019 ـ 2024 والمعالجات المطلوبة وتحليل الواقع الشبابي واقتراح المعالجات.
وأشار إلى أن قضية البطالة واحدة من القضايا الأساسية التي تهم الشباب بجانب التدريب وبناء القدرات وكذلك توسيع مظلات النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والعمل الطوعي وهي منصات مهمة للشباب لإتاحة الفرصة لاستيعاب طاقاتهم.
وأوضح أن هناك الكثير من الموجهات المتمثلة في خلق فرص للشباب ليس فقط في القطاع العام ولكن في القطاع الخاص بالاستفادة من التمويل الأصغر والاشتراطات المطلوبة لتيسير ذلك، وكشف عن توصية للمكتب القيادي بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشباب يناقش قضاياهم بكافة فئاتهم واتجاهاتهم.
صحيفة السوداني.