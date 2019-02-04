هارون لـ(الشيوعيين): (أرجعوا جحوركم)

شن والي شمال كردفان، أحمد هارون هجوماً عنيفاً على الحزب الشيوعي ووصفه بالعاجز عن بث أفكاره وسط المواطنين وتصالحه معهم .
وأكد أن مواطني الخرطوم لن يقرروا مصير الشعب السوداني “لأن الإنقاذ وحدت الشعب وجمعت صفه في حزمة واحدة تحكم نفسها بنفسها عبر نظام الحكم الاتحادي”، وقال هارون وهو يخاطب احتفالات تجمع مريدي ورجال الطرق الصوفية في خلاوي نور الهدى بمحلية بارا بافتتاح طريق الصادرات أم درمان ، جبرة الشيخ/ بارا أمس .
قال إن احتفالات المواطنين بإنجاز المشروع في خلاوي القرآن الكريم رسالة عملية بأنه لا يمكن لأي قوة تستطيع (أن تقلع الدين وتجدعوا بعيد)، وزاد في لهجة حاسمة “سودان علماني ده كلام بعيد بعزم الجماهير وإرادتها لأن الشيوعية لا تشبهنا في السودان) .
ونبه هارون أن الشيوعيين ينسدون وراء الواجهات ويشتغلوا أوانطة، وأكد أن الشعب السودان واع ومدرك لهذه الأساليب بشبابه الذين وصفهم بأنهم متعلمون “وشفوت وما بتقسوا”، وزاد وبحسب صحيفة آخر لحظة نقول: “للعجزة أرجعوا جحوركم ومهما اتلونتوا نهجكم غير مقبول” .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
زول ساي
2019/02/04 at 10:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
عندما افلس الكيزان دمغوا الشعب بالشيوعية ان من انزلوا أئمة الكيزان من منابر المساجد هم شيوعيون الصادق المهدى وغازى صلاح الدين ونهار ورزق هم شيوعيون كل الشعب يمقت الكيزان بشدة ابحثوا عن فزاعة غير هذه النغمة فلم تعد تنطلى علينا نحن شعب السودان ويهمنا السودان الذى اضاعه الكيزان انكم تعريتم وبانت سوءآتكم ظللتم تكذبون أكثر من ثلاثون عاما بانكم الدين والدين برئ منكم براءة الذئب من دم ابن يعقوب (الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فويل لهم من كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) انها التجارة بالدين التى نهانا عنها القرآن الكريم وانتم تمارسونها باحتراف