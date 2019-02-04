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سياسية

2019/02/04

2019/02/04


فيصل يطلع على خطة الاتحاد العام للمرأة


فيصل حسن

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اطلع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم على خطة الاتحاد العام للمرأة السودانية في دورته الجديدة الحادية عشرة، واطمأن على إجازة الهيكل الجديد للاتحاد وتكوين الأمانات والمساعدين ومكتب الخبراء.

وأكدت الأمين العام للاتحاد العام للمرأة السودانية أحلام محمد إبراهيم، عقب لقائها مساعد رئيس الجمهورية بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، أن الاتحاد سيظل سندا وعضدا للدولة من خلال دعم التنمية المستدامة بما يحقق الاهداف الاستراتيجية.

وأوضحت أن اللقاء تناول حملة الاتحاد القومية لمجابهة التحديات الاقتصادية التي بدأت بولايات سنار، شمال كردفان والنيل الأزرق.

سونا.

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