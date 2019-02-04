رئيس الوزراء: لا محاباة في الحق العام

دعا رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية، معتز موسى، إلى احترام دافع الضريبة، بجانب ضرورة مراعاة العدالة وتوخي الدقة والورع والحسم في أخذ حقوق الدولة.
وقال لدى زيارته لرئاسة ديوان الضرائب أمس، إن الضريبة واجب وطني، وشدد على أنه لا مجال للمحاباة في الحق العام، مشيراً إلى أن الضريبة تؤخذ بنية الإنفاق العام.
في السياق، أعلن أمين عام ديوان الضرائب د.محمد عثمان إبراهيم، عن إجازة قوانين التعديلات المتنوعة الخاصة بإلغاء الإعفاءات الممنوحة، لبعض المؤسسات والجهات بموجب قوانينها الخاصة.
وأشار إلى زيادة ربط الإيرادات الضريبية بنسبة 50% بنسبة أداء بلغ 125% في العام الماضي، بجانب تحقيق زيادة بنسبة 110% في يناير الماضي.
وقال إن الزيادة تحققت على الرغم من عدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة السعر الضريبي، مشيراً إلى التوسع الأفقي بضم ممولين جدد إلى القاعدة الضريبية، ورفع الجهد الضريبي بالديوان.
صحيفة السوداني.