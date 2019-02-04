نهر النيل: إطلاق سراح (200) من المتهمين في الإحتجاجات بالضمان

كشفت ولاية نهر النيل عن إطلاق سراح (200) متهم خلال الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الولاية، في وقت أعلنت فيه عن زيارة رئيس الجمهورية نهاية الشهر الحالي لإفتتاح عدد من المشاريع المختلفة ومن ضمنها فضائية الولاية.
وقال إبراهيم مختار الناطق الرسمي بإسم الولاية لـ(smc) أنه تم إطلاق سراح المتهمين بالضمان وتم تأجيل محاكمتهم، كاشفاً عن مبادرة للجنة التطوير بالولاية لمعالجة المشكلات وإزالة الإحتقان، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية مستقرة وهادئة.
وفي سياق متصل كشف مختار عن بداية الإمتحان التجريبي الموحد لطلاب شهادة الأساس في الثالث والعشرين من الشهر الحالي بكل محليات الولاية.
عطبرة (smc)