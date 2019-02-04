وزير العدل يلتقي بنقابة التعليم العام بالسودان

أكد وزير العدل رئيس لجنة تقصي الحقائق الدكتور محمد أحمد سالم، حرص اللجنة على أداء مهامها بتجرد وحزم وشفافية للوصول للحقائق المجردة تحقيقا للعدالة وإبراءً للذمة وتحديدا للمسئوليات .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالرئيس والامين العام لنقابة التعليم العام بالسودان حيث تطرق اللقاء إلى ملابسات وفاة المعلم الخير عوض الكريم بمحلية خشم القربة بولاية كسلا.
ووجه سالم رئيسي الإدارة القانونية بولايتي كسلا والقضارف بإمداد اللجنة بتقرير أولي عاجل حول ملابسات وفاة المعلم المذكور وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الطبية.
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