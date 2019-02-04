اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

الهندي عزالدين: كيف يهتف في هذه الاحتجاجات أولاد كبار (الكيزان) والهتاف يقول: (سقطت.. سقطت يا كيزان) !! ثم يصرخ بهيستريا إلى جوارهم آخرون: ( الكوز .. ندوسو دوس) ؟!