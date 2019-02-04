البشير: “الأمن والاستقرار” متلازمان مع عمليات التنمية

أكد رئيس الجمهورية، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية، كما أكد على استمرار الدولة في تأهيل الجيش والقوات النظامية بالتدريب وتقديم المعينات التي تمكنها من أداء مهمتها على الوجه الأكمل.
وأشار البشير لدى مخاطبته الإثنين، ضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاة “الهجانة” والقوات النظامية الأخرى، إلى إنجازات ولاية شمال كردفان عبر منصة مشروع نفير الولاية.
وأشاد بالتماسك والانسجام بين جميع مكونات القوات المسلحة القوات النظامية الأخرى.
إلى ذلك قال قائد الفرقة الخامسة مشاة، اللواء الركن محمد خضر محمد، إن القوات المسلحة والقوات النظامية تعمل على قلب رجل واحد لحفظ الأمن والاستقرار بالولاية، مؤكداً أن الولاية تشهد استقراراً وأمناً تامين.
من جانبه أشاد أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان، بالدور البطولي لفرقة “الهجانة” ومجاهداتها على مر التاريخ، مذكراً بدورها الفاعل في عملية جمع السلاح.
شبكة الشروق