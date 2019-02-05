(وزير سابق) ينصح الرئيس بتشكيل حكومة عسكرية انتقالية

نصح زعيم الأسود الحرة مبروك مبارك سليم وزير الدولة بالثروة الحيوانية السابق، الرئيس عمر البشير بحل الحكومة وتكوين حكومة عسكرية انتقالية وحل كل الأحزاب .
وفيما وصف كل الأحزاب المشاركة في الحكومة بأنها (تمامة عدد) و(شهداء زور) يوافقون على قرارات الوطني التي لا يشاركون في صنعها، وقال إنه لم يغضب عندما أعفي من الوزارة، وأكد أنه صلى ركعتي شكر .
وكشف مبروك وبحسب صحيفة الإنتباهة، إن الوطني منح أحزاباً مناصب، رغم أنه ليس لها دور ولا عضوية، وهي عبارة عن أشخاص تم تجميعهم من السوق العربي .
الخرطوم (كوش نيوز)