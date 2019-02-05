قريباً جداً .. منع الفنانين الشباب من ترديد أغنيات الكبار

أصدر اتّحاد المهن المُوسيقيّة، قراراً خطيراً يتعلّق بمنع الفنانين الشباب من ترديد أغنيات الكبار في (حفلات الأعراس)، وعَقَدَ اتّحاد المهن الموسيقية أمس الأول، اجتماعاً مُهمّاً ناقش خلاله جُزئية حُقُوق الشُّعراء والمُلحِّنين، وتطرّق الاجتماع إلى ضرورة إيجاد وسيلةٍ ناجعةٍ لحفظ تلك الحُقُوق، وشَدّدَ الاجتماع على حفظ أغنيات الكبار التي يُردِّدها الفنانون الشباب في (حفلات الأعراس) بدون أيِّ مُقابل مادي سواء لشاعرها أو مُلحِّنها أو بالعدم وُجُود تنازُل من الفنان مُؤدِّي الأغنية، وهو ما أسماه عددٌ من الحَاضرين داخل الاجتماع بـ(التجاوز). على ذات السياق، تَوَصّلَ الاجتماع، الذي استمر زهاء الثلاث ساعات إلى العديد من التوصيات، وفي مُقدِّمتها ربط تصاديق حفلات الأعراس بوجود تنازُلات عن الأغنيات التي سيقوم الفنانون الشباب بترديدها خلال الحفل المطلوب التّصديق له، وسيُدرج ضِمن تَصديق الحَفلات بَندٌ جَديدٌ يَتَضَمّن الأغنيات التي سيقوم الفنان بترديدها خلال الحفل وضرورة توافر تنازُلات من الشُّعراء والمُلِّحنين لتلك الأغنيات، هذا ونَاقَشَ الاجتماع أيضاً الأهداف العامة لذلك القرار الجديد، وفي مُقدِّمة تلك الأهداف حَثّ الفنانين الشّباب على إنتاج الأُغنيات الخَاصّة والتقليل من تَردِيد أُغنيات الكبار، وظَلّت عديد الشكاوى المُستمرة تَرد للاتحاد والمجلس من فَنانين وشُعراء ومُلحِّنين كبار، مُؤكِّدين دوماً أنّ أغنياتهم تتعرّض للتشويه من قِبل بعض الفنانين الشباب، إلى جانب الانتهاك الكبير لحُقُوقهم الأصيلة في تلك الأغنيات، ومن شأن القرار أن يعمل على تنظيم أكثر في الجانب المُتَعَلِّق بحفظ حُقُوق الملكية الفكرية وألا يتعدّى الفنانون الشباب على تلك الحُقُوق حسبما أمّن عليـه الاجتماع.
صحيفة السوداني