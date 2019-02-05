استمرار ارتفاع أسعار الذهب رغم الركود

شهدت أسواق الذهب ارتفاعاً في الأسعار، حيث ارتفع سعر الجرام لكل أنواع الذهب. وقال صاحب مجوهرات الزهراء عبد الرحمن محمد لـ(السوداني)، إنّ سعر جرام الذهب البحريني قفز الى (2700) جنيه بدلاً من (2300) جنيه، والكويتي (2800) جنيه بدلاً من (2500) جنيه، والسعودي (2700) جنيه بدلاً ون (2500) جنيه، والسنغافوري لـ (2800) جنيه بدلاً من (2600) جنيه، كما قفز سعر جرام الذهب المكسور لـ (2300) جنيه، والكويتي الى (2800) جنيه، والتركي لـ (2900) جنيه، كما بلغ سعر بيع جرام الذهب بالشيك (3300) جنيه، وأضاف أنّ حركة الشراء ضعيفة بسبب عدم توافر السُّيولة وارتفاع الدولار. وأوضح صائغٌ بسوق الصاغه فضل حجب اسمه، أن أسعار ارتفعت بطريقه غريبة، مما دفع المواطن إلى بيع الذهب مُقارنةً بالشراء الذي انخفضت مُعدّلاته لنحو 40%.
وقال صاحب مجوهرات العسجد شريف تبيدي (شيخ الصاغة)، إنّ ظاهرة الذهب المغشوش قليلة لا تحسب على السوق، وزاد: إنّ التاجر النزيِـه يتعامل مع الزبون وفق المصداقية، لأنّها مُهمّة بين الصائغ والزبون، ونطالب بمصداقية البنوك وتوفير السيولة التي أدّت إلى إرهاق المُواطن بصُورةٍ غير مُباشرة حتى يعود السوق إلى طبيعته، لأنّ الأسواق صارت لا معنى لها على حد قوله، مُبيِّناً أنّ شُح السُّيولة أدى إلى خلق أسواق مُوازية (الربا) ثم بيع الذهب المكسور بـ(2200) جنيه.
وأشار صاحب مجوهرات بدين محمد ضياء إلى أنّ هناك من يحدد السعر على “كيفه”، وقال إنّ ظاهرة الذهب المغشوش “بسيطة” عند بعض التجار وهي لا تحسب على عُمُوم السوق، مُؤكِّداً أنّ حركتى البيع والشراء بالسوق ضعيفتان لعدم تَوافر السُّيولة وارتفاع الدولار.
الخرطوم: إسراء حامد
صحيفة السوداني