نائب رئيس الجمهورية يؤكد حرص الدولة على توفير خدمات المياه بالبحر الأحمر

اكد نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر حرص الدولة علي توفير خدمات المياه ومعالجة المعوقات التي تواجه ولاية البحر الاحمر.
وأوضح وزير الاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعه ارور في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء الولاية الي ترأسه نائب رئيس الجمهورية امس أن الاجتماع بحث كافة المشاكل التي تعترض المشاريع التنموية والخدمية بالولاية.
وقال ان الاجتماع استعرض قضايا البنية التحتية للموانئ على طول الحدود الشرقية للسودان والتي يمكن الاستفادة منها في مجالات الاستيراد والتصدير وإمكانية فتح الاسواق الحرة بها لدفع عجلة الاقتصاد القومي .
وأشار الى سعي الدولة للاستفادة من المساحات الكبيرة على طول الميناء في الاستزراع السمكي .
والى خطة الدولة في تطوير قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات للاستفادة منها في الحكومة الالكترونية والدفع الالكتروني ليسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي ومنع جرائم المعلوماتية .
صحيفة أخبار اليوم.