بمناسبة مرور ٦٠ عاما على انشاء علاقات دبلوماسية بين السودان والصين رسالة لوزير الخارجية من نظيره الصيني

تبادل وزيرا الخارجية السوداني والصيني رسالتى تهنئة بمناسبة الذكرى الستين على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين السودان والصين وتسلم وزير الخارجية د. الديرديري محمد أحمد رسالة تهنئة من نظيره السيد / وانغ يى ، مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، أشاد فيها بالتطور المستمر للعلاقات الثنائية التي وصلت مستوى الشراكة الإستراتيجية
وأكد الوزيران حرصهما على تطويرها لآفاق أرحب في كافة المجالات خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق وتنفيذ مخرجات المنتدى الصيني-الأفريقي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه أكد وزير الخارجية د. الديرديري محمد أحمد فى رسالته لرصيفه الصيني على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين القائمة على المنفعة والإحترام المتبادل طوال الستين عاماً الماضية ، وشدد على حرص السودان الدائم لتطوير مستوى التنسيق والتعاون في كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
صحيفة اخبار اليوم.