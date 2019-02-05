موسى فكي: ندعم اتفاق فرقاء إفريقيا الوسطى

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي دعم الإتحاد ومساندته لإتفاق السلام والمصالحة بين حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى والمجموعات المسلحة الآفروسطية والذي وقع اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم.
وقال في كلمته أمام حفل توقيع الإتفاق بالأحرف الأولى إن الإتفاق يؤكد أن إفريقيا حددت هدفا أساسيا يتمثل في إسكات صوت البندقية في كافة ربوع القارة الإفريقية بحلول عام 2020م ويبعث في النفوس آمالاً كباراً.
وشدد فكي على أهمية تضافر كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لتنفيذ هذا الاتفاق روحا ونصا، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وبذل جهدا لإنجاحه
وأضاف “أخص بالشكر فخامة المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان على جهوده البناءة التي أفضتلإنهاء معاناة شعب إفريقيا الوسطى طويلا كما أشكر كل الأطراف في إفريقيا الوسطى على الروح الوطنية التي أبدوها من أجل الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب التي أنهكت البلاد وأيضا أشكر الأمم المتحدة ودول الجوار ودول البحيرات والاتحاد الإفريقي وكافة الدول التي ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة في دعم عملية السلام في إفريقيا الوسطى سياسيا ولوجستيا”.
وقال إن توقيع هذا الاتفاق المهم سيظل محدود الجدوى ما لم يجد الاهتمام والسعي الجاد لتنفيذه.
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