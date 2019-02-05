التنمية الإجتماعية: توفير أكثر من (430) الف وظيفة خلال العام الحالي

كشفت عن إفتتاح مدينة الخرطوم الإجتماعية خلال الفترة القادمة
كشفت وزارة التنمية الإجتماعية عن توفير أكثر من (430) الف فرصة عمل خلال العام الحالي، في وقت أعلنت فيه عن إفتتاح مدينة الخرطوم الإجتماعية خلال الفترة القادمة.
وقالت د. أمل البيلي وزير التنمية الإجتماعية بالخرطوم خلال إستعراضها خطط ومشروعات الوزارة من خلال منبر الخرطوم الإعلامي الذي عُقد بمباني الوزارة، قالت أنه خلال العام الماضي تم توفير (171) الف فرصة عمل، مشيرةً إلي أنه وبحسب أخر إحصائية للجهاز المركزي للأحصاء فإن نسبة الفقر بالولاية بلغت (26%)، كاشفة عن وجود حزم وتدخلات آنية لتخفيف حدة الفقر وتحقيق التوازن بين الريف والحضر.
وكشفت البيلي عن إفتتاح رئيس الجمهورية لمدينة الخرطوم الإجتماعية خلال الأيام القادمة، لافتة إلي أن الشرائح المجتمعية التي ستحتضنها المدينة هم ” ذوي الإعاقة، فاقدي الرعاية الإجتماعية، والمشردين”، مبينةً أن المدينة تضُم (14) ورشة للتدريب المهني، بجانب وحدة صحية، ومسجد، بالإضافة لعدد من المنشآت الأخري.
وحول التظاهرات أكدت البيلي أن المتظاهرين ليسوا من الفقراء، مبينةً أن الحديث حول أن الثورة ثورة جياع حديث غير صحيح تماماً لأن المتظاهرين ليسوا من الفئة الضعيفة والفقيرة.
ومن جانبه قال معتصم السيد هاشم مدير عام الوزارة خلال المنبر أن ولاية الخرطوم تشهد نزوحاً كبيراً من الولايات الأخري بالبلاد، كاشفاً عن أبرز التدخلات الآنية التي قامت بها الوزارة لتخفيف حدة الفقر منها ” مشاريع إنتاجية للأسر الفقيرة، مشروع الخرطوم عاصمة الإنتاج الذي يستهدف توفير (500) الف وظيفة كسب حلال للشرائح المختلفة، ومشروعات المعاشيين، ومشروع إفطار التلميذ، مشروعات للمرأة الريفية والمرأة العاملة، مشروع الحماية المجتمعية للطلاب، مشروعات كفالة الأيتام، ومشروع مدينة الخرطوم الإجتماعية” .
وأكد هاشم أن ولاية الخرطوم تعتبر الولاية الأعلي في التغطية الشاملة للتأمين الصحي، مبيناً أن عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من التأمين الصحي بلغ (63,500) أسرة.
الخرطوم (smc)