الاتحاد الأفريقي يشكر البشير لجهوده في تحقيق سلام أفريقيا الوسطى

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، عن شكره وتقدير لرئيس الجمهورية عمر البشير، وحكومته، على جهوده البناءة التي أفضت لتحقيق السلام وإنهاء معاناة شعب أفريقيا الوسطى التي استمرت طويلاً.
وأكد فكي في كلمته أمام حفل توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، يوم الثلاثاء، دعم الاتحاد ومساعدته لاتفاق السلام والمصالحة بين حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى والمجموعات المسلحة الآفروسطية.
وأضاف “الاتفاق يؤكد أن أفريقيا حددت هدفا أساسياً يتمثل في إسكات البنادق في كل ربوع القارة الأفريقية بحلول العام 2020م ويبعث في النفوس آمالاً جساماً”.
وشدد فكي على أهمية تضافر كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق روحاً ونصاً، معرباً عن شكره وتقديره لكل من ساهم وبذل جهداً لإنجاح هذا الاتفاق، كما شكر كل الأطراف بأفريقيا الوسطى على الروح الوطنية التي أبدوها وصولاً لاتفاق سلام ينهي الحرب.
وقال إن توقيع هذا الاتفاق بالغ الأهمية وسيظل محدود الجدوى، ما لم يجد الاهتمام والاحترام والسعي الجاد لتنفيذه.
شبكة الشروق