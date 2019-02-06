وزيرة : غالبية شباب الاحتجاجات من ميسوري الحال

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د. أمل البيلي ، إن الشباب الذين خرجوا في الاحتجاجات الأخيرة هم من ميسوري الحال ، وأضافت : المحتجون شباب الغالبية منهم ميسوري الحال أو متوسطي الدخل .
ونفت البيلي في المنبر الدوري الإعلامي الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام و السياحة بولاية الخرطوم ،أمس الثلاثاء بشدة أن تكون الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم هي ثورة جياع ، ولكن اعترفت بأن هنالك تقصيراً في معالجة عملية البطالة ، رغم أن الوزارة وفرت خلال أربع سنوات أكثر من “434” ألف فرصة عمل .
وأعلنت جاهزية عدد من المشروعات من شأنها تخفيف حدة الفقر على أسر بالولاية سيتم تنفيذها في غضون الشهر الجاري .
وأكدت بأن هنالك حوالي “2” مليون أسرة فقيرة تستهدف الوصول إليها وزادت : محتاجين لإعادة صياغة مشروعات جديدة فالحاجة أكبر من هذه الأرقام .
وأعلنت بحسب صحيفة آخر لحظة عن الاستعداد لصرفية “7” أشهر من الدعم المباشر في الأيام المقبلة .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
احمد السودان
2019/02/06 at 10:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
لسه الناس الجعانه مامرقت , والله ثورة الجياع لا تبقي ولاتذر .. والمؤسف كيزان السجم في غيهم وطغيانهم وماجايبين خبر
حنان مكاوي
2019/02/06 at 2:28 م (UTC 2) رابط التعليق
هي بدأت ثورة جياع دكتورة أمل البيلي لكنها تحولت للمطلب السياسي وانت متخصصة علوم سياسية.وتعلمين أن الصلة قوية بين الجانبين السياسي والاقتصادي.
فلا يمكن أن نتحدث عن حلول اقتصادية لأن المشكلة الاقتصادية في جذورها سياسية من الفشل في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومن الفساد المنتشر في جسم النظام .
هل الوظائف التي تم توفيرها يحدث فيها تنافس صادق أم أنها للموالين